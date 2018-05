Jurassic World Evolution: nuovo video diario e trailer per lo Spinosauro

Frontier Developments ha pubblicato un nuovo video diario di Jurassic World Evolution, svelando ulteriori dettagli sulle meccaniche e sullo sviluppo del gioco. Rilasciato anche un breve trailer di presentazione dedicato allo Spinosauro.

Oltre a mostrare nuovi spezzoni di gameplay, il video diario pubblicato dagli sviluppatori fornisce ulteriori dettagli sulle missioni, sulle meccaniche gestionali e sugli incarichi che i giocatori dovranno portare a termine per costruire e mantenere il proprio Jurassic World. Come confermato da Frontier Developments, inoltre, nel gioco potremo lavorare fianco a fianco con lo storico Dr. Ian Malcolm, famoso personaggio della serie che per l'occasione verrà interpretato da Jeff Goldblum in persona.

In calce alla notizia, invece, possiamo dare uno sguardo ravvicinato allo Spinosauro, una delle creature che verranno incluse in Jurassic World Evolution. Ricordiamo inoltre che, in base alle scelte effettuate nel corso del gioco, ogni utente potrà andare incontro a sfide diverse, svolgendo così una serie di nuovi incarichi che varieranno da partita a partita.

Il titolo sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One in versione scaricabile dal 12 giugno, per poi arrivare anche in versione retail il 3 luglio. Per rimanere aggiornati con tutte le altre novità, invece, potete consultare la nostra rubrica con le news più importanti della settimana.