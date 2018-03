Jurassic World Evolution si mostra in azione del suo video gameplay

Dopo aver annunciato la data di uscita della versione retail del titolo,ha pubblicato il primo video gameplay di, permettendoci di vedere il gioco in azione con un filmato di oltre 20 minuti.

Il video, riportato in cima alla notizia, mostra oltre 20 minuti di gioco tratti da Jurassic World Evolution, permettendoci di vedere per la prima volta in azione il nuovo gestionale di Frontier Developments dedicato a Jurassic Park. Le meccaniche lasceranno libero spazio alle capacità di pianificazione e alla creatività degli utenti.

In Jurassic World Evolution, infatti, i giocatori potranno costruire il proprio Jurassic World personale, dando vita a nuove razze ibride di dinosauri, attrazioni speciali per i visitatori e nuovi edifici adibiti alla ricerca. Nel corso della partita, inoltre, si presenteranno una serie di nuove sfide a seconda delle scelte effettuate dal giocatore.

Lasciandovi alla visione del filmato, ricordiamo che Jurassic World Evolution (che tra le altre cose vanterà la partecipazione dell'attore Jeff Goldblum) sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One in versione scaricabile dal 12 giugno, mentre arriverà anche in versione retail il 3 luglio. A questo indirizzo potete guardare anche la nuova galleria di immagini pubblicata oggi da Frontier Developments.