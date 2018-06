Jurassic World Evolution supporterà 4K e HDR su Xbox One X

Con il debutto di Jurassic World: Il Regno Caduto fissato a domani nelle sale cinematografiche, Frontier Developments è tornato a discutere di Jurassic World: Evolution, prossimo videogioco basato sul celebre franchise della Universal Studios in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 12 giugno.

Partecipando ad una sessione Ask Me Anything (AMA) su reddit, il Community Manager Bo Marit e l'Executive Producer Gary Richards hanno confermato che Jurassic World: Evolution supporterà su Xbox One X la risoluzione 4K e l'High Dynamic Range (HDR).

Queste, invece, le dichiarazioni riguardanti il possibile supporto al programma Xbox Play Anywhere: "Al lancio, non supportiamo Xbox Play Anywhere, no. Ascolteremo il feedback dei giocatori dopo il lancio per capire cosa possiamo fare".

Il Lead Designer Andrew Fletcher ha invece parlato del livello di accessibilità del gioco:

"Penso che il gioco sia abbastanza accessibile. È piuttosto unico nel suo genere, quindi non c'è bisogno di "sapere come funzionano questi titoli" per poter iniziare a giocare. Ci sono sicuramente dei livelli di profondità da scoprire, ma la curva d'apprendimento non è ardua come potreste temere; vogliamo che il gioco possa intrattenere il maggior numero possibile di fan di Jurassic Park".

Jurassic Park Evolution sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 12 giugno.