Jusant esce a ottobre anche su Xbox Game Pass: nuovi gameplay dalla Gamescom

Dopo aver svelato Jusant all'Xbox Showcase di giugno, gli studi Don't Nod colgono l'opportunità offertagli dalla Gamescom 2023 per mostrare in video la loro nuova avventura e annunciarne la data di lancio su PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S e Game Pass.

L'esperienza interattiva a base di arrampicate degli autori di Life is Strange e Vampyr ci proietterà in una dimensione post-apocalittica piena di ambientazioni originali da esplorare e di segreti da scoprire. La particolarità del gameplay di Jusant è data dalla forte propensione alla verticalità, un aspetto che si riflette negli equipaggiamenti utilizzati dal protagonista per scalare superfici particolarmente insidiose.

L'atipicità delle formule ludiche adottate da Don't Nod emerge anche nel lungo filmato dimostrativo confezionato da Game Informer e dal nuovo gameplay pubblicato dagli sviluppatori transalpini per fissare al prossimo 31 ottobre la data di lancio di Jusant, tanto su PC e console quanto su Game Pass.

Prima di lasciarvi ai nuovi video mostrati durante la Gamescom 2023, vi invitiamo a restare sulle pagine di Everyeye.it per leggere il resoconto della nostra prova con l'avventura di Don't Nod e la scalata emozionante di Jusant.