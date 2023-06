Jusant è il nuovo gioco a base di arrampicate di Don't Nod, arriverà su Xbox Game Pass

Sul palco virtuale dell'Xbox Showcase ha fatto una breve comparsa anche il team francese Don't Nod, noto al pubblico per aver creato Life is Strange e Vampyr. Il prossimo progetto dello studio prende il nome di Jusant e propone un gameplay decisamente atipico.

Si tratta infatti di un colorato action con elementi da puzzle game in cui il giovane protagonista, accompagnato da una tenera creaturina blu, devono impegnarsi per scalare superfici particolarmente insidiose e che richiederanno una certa attenzione per evitare di compiere una mossa sbagliata e cadere nel vuoto. A differenza di quanto si potrebbe pensare, il gioco è pensato per offrire un'esperienza rilassante e piacevole da vedere in cui si esplorano scenari ricchi di colori.

Prima di lasciarvi al trailer d'annuncio, vi ricordiamo che Jusant arriverà nel corso dell'autunno 2023 sia su PC che su Xbox Series X|S. È inoltre stato confermato che il gioco farà sin da subito parte della ricca libreria di PC e Xbox Game Pass, con tanto di supporto a Xbox Cloud Gaming per chi è un abbonato alla versione Ultimate del servizio.

