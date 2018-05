Just Cause 3 giocabile gratis su Xbox One per il weekend dai membri Gold

Dal 3 al 7 maggio, tutti gli abbonati a Xbox LIVE Gold potranno scaricare gratis Just Cause 3 per Xbox One e giocare gratuitamente senza limitazioni durante l'intero periodo indicato.

Uscito nel 2015, Just Cause 3 ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, grazie alla natura Open World e alla possibilità di guidare un numero incredibilmente vasto di veicoli. La terza avventura di Rico Rodriguez presenta un gameplay frenetico e dinamico, capace di accontentare gli amanti del genere che desiderano azione e distruzione all'ennesima potenza.

Durante gli Xbox Free Play Days, Just Cause 3 sarà in vendita in offerta speciale con l'80% di sconto per gli abbonati Gold mentre l'Expansion Pass Land, Sea & Air potrà essere acquistato scontato del 75%. La promozione sarà valida dalle 09:00 (ora italiana) di giovedì 3 maggio e fino alla stessa ora di lunedì 7 maggio. Indubbiamente una bella occasione per provare con mano uno dei giochi Open World più interessanti degli ultimi anni, a dispetto di una formula non particolarmente originale, JC3 è riuscito a conquistare il pubblico vendendo oltre due milioni di copie in tutto il mondo. Siete pronti per seminare il caos nell'Isola di Medici