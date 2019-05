Just Cause 3, Lumines e Seasons after Fall tra i Deals with Gold della settimana

Settimana nuova, deals nuovi. Il catalogo del programma Deals with Gold è stato dunque annunciato con i nuovi titoli i offerta, e per i prossimi sette giorni sono proposti a prezzo speciale tre nuovi interessanti videogame (oltre ovviamente al resto del catalogo).

Si tratta di Seasons After Fall, Just Cause 3 XXL Edition e Lumines Remastered.

Il primo è una inaspettata gemma, un puzzle-platform 2D visivamente spettacolare e con una direzione artistica davvero di primo piano, che ricorda Ori and the Blind Forest e Unravel, in cui dovremo alternare le varie stagioni durante il gameplay per risolvere gli enigmi e proseguire. Qui trovate la nostra recensione di Seasons After Fall.

Nella XXL Edition di Just Cause c'è veramente tanta carne al fuoco per gli amanti dell'azione e della saga di Avalanche Studios, visto che oltre al gioco originale comprende anche il season pass con tutti i contenuti extra. Sul nostro sito c'è anche la recensione di Just Cause 3, per farvi meglio un'idea di cosa vi aspetta.

La remastered di Lumines è il ritorno riveduto e corretto del celebre puzzle game di Tetsuya Mizuguchi, autore anche di Rez e del recente Tetris Effect. Anche in questo caso, trovate la nostra recensione di Lumines sul nostro sito.

Il resto del catalogo è consultabile sul sito di Major Nelson, come di consueto. Che ne pensate delle offerte della settimana? Ne approfitterete?