Just Cause 4: 20 minuti di gameplay con il commento del game director

Just Cause 4 è tornato a mostrarsi in azione con un nuovo video gameplay della durata di 20 minuti. Il filmato è accompagnato dal commento di Francesco Antolini, il game director della nuova avventura di Rico Rodriguez.

Dopo la première mondiale del gameplay con il tornado dello scorso mese, questa presentazione esclusiva in diretta continua ad approfondire la vastità del mondo di Just Cause 4. Davanti al pubblico presente alla Gamescom 2018, il game director Francesco Antolini svela delle novità sul gioco mentre il producer Bryan Rodriguez gioca in diretta.

In Just Cause 4, la varietà e la creatività sono fondamentali, e questo video mostra alcune delle tante cose che i giocatori vedranno nel gioco.

Just Cause 4 si propone come il titolo più grande, bello e variegato della serie. Ci sono più biomi, veicoli e armi che mai, tutto all'interno del mondo più vasto mai visto finora in un gioco di Just Cause. Solís è un parco giochi complesso e pericoloso, in cui i giocatori esploreranno il mondo per scoprire una valanga di segreti e di sorprese. Questa presentazione mostra solo una minima parte di questo mondo enorme e variegato, svelando alcune opportunità creative ed evidenziando un'altra condizione climatica estrema: il temporale.

Ricordiamo che Just Cause 4 sarà disponibile dal 4 dicembre su Xbox One, PC e PS4.