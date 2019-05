Just Cause 4 si aggiorna con lo Spring Update: svelato il DLC Los Demonios

Dopo aver provveduto al lancio di RAGE 2, gli studi Avalanche tornano sulla soleggiata isola di Solis per illustrare i contenuti dello Spring Update di Just Cause 4 e annunciare l'espansione Los Demonios.

Partendo dall'aggiornamento gratuito, agli emuli di Rico Rodriguez farà di certo piacere sapere che il team di Avalanche ha voluto seguire le indicazioni fornitegli dalla community per realizzare una patch gratuita che promette di migliorare l'esperienza di gioco e il comparto tecnico dell'opera sotto molti punti di vista.

L'update primaverile di Just Cause 4 modifica completamente il sistema di illuminazione, migliorando il modo in cui la luce interagisce con l'ambiente per donare maggiore profondità e vivacità alla mappa nelle diverse condizioni atmosferiche affrontate. L'aggiornamento introduce anche delle statue e dei ponti distruttibili, nuovi elementi da far esplodere nell'open world, un sistema di intelligenza artificiale migliorato per i membri della Mano Nera e un aumento delle munizioni.

Per quanto riguarda il pacchetto aggiuntivo Los Demonios, invece, la sua uscita è fissata per il 3 luglio su PC, PS4 e Xbox One. L'espansione vedrà Rico fronteggiare una vera e propria orda di diavoli risvegliati dalla Mano Nera a causa delle improvvide operazioni archeologiche compiute dai nemici. I demoni si diffonderanno su tutta l'isola come un'infestazione parassitaria e terrorizzeranno gli abitanti di Solis, dando così al nostro intrepido alter-ego un motivo in più per scendere in azione e affrontare tutta una serie di sfide, missioni a tema e compiti free roaming.