Just Cause 4: annunciato il DLC "Dare Devils of Destruction"

Il publisher Square-Enix e lo sviluppatore Avalanche Studios (la software house che sta affiancando id Software nella creazione di RAGE 2) hanno ufficialmente annunciato il primo dei tre DLC previsti per l'espansione contenutistica di Just Cause 4, il più recente episodio della sfrenata serie dedicata alle peripezie di Rico Rodriguez.

"Dare Devils of Destruction" è l'add-on che vi consentirà di prender parte ad una nuova serie di missioni in cui potrete sbloccare ed utilizzare veicoli e attrezzi inediti per seminare più che caos che mai. Il DLC promette inoltre di introdurre un trittico di nuove modalità dallo spirito arcade con cui potrete mettervi alla prova:

Survival - Una modalità in cui vi metterete al volante e attraverserete tracciati di costellati di mine di prossimità, palle da demolizione e anelli infuocati. Distruggi gli ostacoli lungo la via e raggiungi i checkpoint per assicurarti la vittoria;

Run - Una corsa folle in cui affrontare climi avversi ed effettuare spettacolari stunt;

Rampage - Una modalità estrema che vi lancerà in un'area ad alto tasso esplosivo e distruttivo.

Se siete interessati a dare uno sguardo più approfondito all'espansione, vi consigliamo di prendere visione del trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia. Pre-ordinando il contenuto otterrete l'Accesso Anticipato di sette giorni. Ricordiamo che che il DLC fa parte del pack "Dare Devils, Demons and Danger Expansion Pass", i cui restanti add-on verranno svelati in un secondo momento da parte di Square-Enix e Avalanche.