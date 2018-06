Just Cause 4 annunciato ufficialmente con un trailer, in uscita a dicembre

Durante la ricchissima conferenza di Microsoft in onda in questo momento, è stato annunciato ufficialmente Just Cause 4.

La sua esistenza era già stata preannunciata dal leak di Steam dei giorni scorsi e dalle tante immagini pubblicate oggi. Ora, in ogni caso, c'è la certezza assoluta. Il titolo verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 4 dicembre.

In cima alla notizia potete ammirare il trailer pubblicato per l'occasione, che presenta la storia, i personaggi e mostra scene ad alto tasso di spettacolarità, che includono dei tornado che influenzeranno il gameplay. Rico Rodriguez potrà anche utilizzare le tute alari. Cosa ve ne pare?