Just Cause 4: appena pubblicato un nuovo Story Trailer

Scorpacciata di trailer per i videogiocatori che stanno aspettando con ansia Just Cause 4. Dopo il trailer rilasciato nella giornata di ieri, Square Enix ne ha infatti da poco rilasciato un secondo, interamente focalizzato sulla trama.

Pubblicato sul canale ufficiale di Just Cause 4 su Youtube, vi alleghiamo il trailer in apertura, con audio e sottotitoli in inglese.

Qui di seguito la descrizione fornita dal publisher a corredo del video:

"Ormai separato dall’Agenzia, in JUST CAUSE 4 Rico Rodriguez visita l’isola sudamericana fittizia di Solís per cercare di scoprire la verità dietro alla morte di suo padre. Solís è un luogo colpito da tempeste e tornado estremamente violenti, oltre a trovarsi in uno stato di agitazione e praticamente sull'orlo di una guerra. Il famigerato esercito della Mano Nera, guidato dalla pericolosa Gabriela, cerca in ogni modo di tenere la situazione sotto controllo. Presto Rico si alleerà con Mira e si troverà a capo di un esercito di dissidenti, facendosi strada tra le cospirazioni e il caos grazie al suo rampino e alla sua tuta alare."

Per i più curiosi, vi ricordiamo che è inoltre disponibile un video di gameplay, della durata di circa 20 minuti, corredato dal commento del Game Director del gioco.

Just Cause 4 uscirà su Xbox One, Playstation 4 e PC il 4 dicembre 2018. Quanto lo attendete?