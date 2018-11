Just Cause 4: Digital Foundry analizza la versione PC

A una settimana di distanza dal lancio di Just Cause 4, Digital Foundry ci propone una prima analisi della versione PC. Prima di scoprire come si comporta il nuovo capitolo della serie firmata Avalanche Studios è importante sottolineare che si tratta di una delle ultime build del gioco, ma non di quella finale.

Giocando in 4K con dettagli settati al massimo su un computer di fascia alta accessoriato con una GTX 1080Ti (senza driver ottimizzati appositamente per il gioco) e un processore Intel i9 9900K, Just Cause 4 in media offre un framerate intorno ai 40 fps: un risultato molto promettente a detta di Digital Foundry, considerando anche la complessità della fisica e il livello grafico raggiunto in questa versione non ancora del tutto rifinita. Trovate la video analisi nel filmato in apertura di notizia.

Al momento purtroppo non sappiamo ancora nulla delle performance su console, tuttavia Square Enix ha voluto rassicurare i giocatori con la seguente dichiarazione: "Dall'inizio dei lavori le prestazioni tecniche sono state la nostra assoluta priorità. Just Cause 4 è un gioco più grande e più ambizioso del 3, che propone condizioni meteo estreme all'interno di un sandbox completamente influenzato dalla fisica. È un vero traguardo della tecnica e siamo sicuri che offrirà performance migliori del suo predecessore. Tutte le piattaforme godranno di grafica, framerate, stabilità e tempi di caricamento migliori".

Per saperne di più dovremo attendere solo qualche giorno: Just Cause 4 sarà disponibile a partire da martedì 4 dicembre su Playstation 4, Xbox One e PC. Nel frattempo, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra video anteprima.