Just Cause 4: l'esplosivo ritorno di Rico Rodriguez in un video con due ore di gameplay

Just Cause 4 è ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One, per festeggiare il ritorno di Rico Rodriguez vi proponiamo un lungo video con oltre due ore di gameplay del nuovo gioco targato Avalanche Studios e Square-Enix.

"Benvenuto a Solís, un enorme mondo sudamericano, teatro di conflitti, oppressione e condizioni climatiche estreme. In Just Cause 4 l'agente solitario Rico Rodriguez arriva a Solís per scoprire la verità sul suo passato, costi quel che costi. Indossa la tuta alare, aggancia il rampino personalizzabile e preparati a scatenare il caos!", questo l'incipit di Just Cause 4, frenetico gioco d'azione che segue il motto "Bigger is Better" proponendo un gameplay simile a quello del suo predecessore, migliorando però alcune meccaniche o soprattutto offrendo nuovi modi per scatenare la distruzione, basati anche su fenomeni atmosferici come i tornado e le piogge torrenziali.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Just Cause 4 ricordandovi che il gioco è disponibile ora su tutte le piattaforme insieme all'Expansion Pass che darà accesso ai tre DLC Dare Devils, Los Demonios e Agency Strikes Pack in uscita nel 2019.