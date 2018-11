Just Cause 4: un filmato ci mostra le nuove e devastanti armi di Rico

Il caos e la distruzione sono due delle colonne portanti della serie di Just Cause, vediamo dunque in un filmato sei delle armi più devastanti che potremo utilizzare in Just Cause 4, il nuovo capitolo della serie firmata Avalanche Studios in arrivo a dicembre.

Potete osservare il video in questione sul canale Youtube di IGN. Partiamo con il classico lanciarazzi: l'AT7 a colpo singolo è facile da utilizzare, potente e preciso; il nuovo fuoco alternativo ci permetterà di reindirizzare i missili verso il bersaglio. A seguire, ecco l'ATG-X, lanciarazzi con cui potremo sparare ben quattro missili alla volta e agganciare il bersaglio tramite il fuoco alternativo. Si prosegue con l'RG-PBA 9, fucile elettromagnetico dalla potenza devastante accompagnato da un drone da combattimento. Una delle bocche da fuoco più particolari di Just Cause 4 è il PWC V4.2, fucile che sfrutta la potenza del vento per scaraventare in aria oggetti, persone e parti di strutture. Penultimo della lista è il DA 9.3, un fucile elementale in grado di scatenare una tempesta di fulmini. Concludiamo con il Fellhawk Jet Fighter, un aereo da combattimento così potente da fermare un tornado...o quasi.

Just Cause 4 sarà disponibile su PC, Playstation 4 e Xbox One a partire dal 4 dicembre.