Just Cause 4: gli sviluppatori promettono una maggiore varietà e profondità

Nel numero di dicembre di Official Xbox Magazine, il direttore del progetto di Just Cause 4, Francesco Antolini, conferma la volontà degli studi Avalanche di smarcarsi dalla relativa ripetitività dei capitoli passati per adottare un approccio di sviluppo diverso dal passato, basato più sulla varietà che sulla quantità.

"La prima cosa che noterete (giocando a Just Cause 4, ndr) sarà che ci siamo allontanati dallo stile 'lista della spesa' dei precedenti due titoli", esordisce Antolini parlando del quarto episodio della saga sparatutto a mondo aperto dedicata a Rico Rodriguez.

Il dirigente degli studi Avalanche ribadisce il concetto affermando che il team "vuole offrire un sistema che dia ai giocatori una maggiore autonomia ma che sia al tempo stesso radicato nella narrativa di Solis e nelle motivazioni di Rico", e questo grazie anche al fatto che Solis, l'immensa regione esplorabile dagli utenti nel corso della campagna principale, "è un mondo molto diverso dai precedenti: siamo tornati in Sud America, ma con un livello di dettaglio e una varietà che non si è mai vista in precedenza nella serie di Just Cause".

Appuntamento al 4 dicembre, quindi, per capire fino a che punto i ragazzi degli studi Avalanche si saranno spinti per evolvere la serie con il progetto di Just Cause 4 su PC, PlayStation 4 e Xbox One: nel frattempo, potete sempre rileggere l'approfondimento che il nostro insostituibile Francesco Fossetti ha voluto realizzare a inizio novembre dopo aver indossato la tuta alare di Rico Rodriguez nella prova in anteprima il prossimo, esplosivo capitolo della saga free roaming di Square Enix.