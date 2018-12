Just Cause 4 Guida: le combinazioni più utili con i gadget di Rico

Rico Rodriguez è tornato in Just Cause 4 più in forma che mai, potendo contare su una serie di nuovi gadget da abbinare al rampino per seminare caos e distruzione. Di seguito vi parleremo di questi strumenti, spiegandovi come combinarli in modo utile e creativo.

Il rampino di Just Cause 4 può contare su tre funzioni aggiuntive: il Sollevatore, il Riavvolgitore e il Booster. Durante l'avventura potremo combinarli per creare esplosioni a catena, sollevare mezzi pesanti, scaraventare oggetti e altro ancora, sfruttando il grande livello di interazione messo a disposizione dal motore fisico del gioco. Vediamo qualche esempio utile da sfruttare nel corso dell'avventura:

Veicoli + Sollevatori + Riavvolgitore + Booster + Benzinaio

Se avete bisogno di creare un diversivo rumoroso, magari per distrarre i nemici nei dintorni, potete generare un'esplosione dirompente con la combinazione Veicoli + Sollevatori + Riavvolgitore + Booster + Benzinaio. Attaccate i Sollevatori a un gruppo di auto, arpionatele al tetto di un benzinaio con il Riavvolgitore, applicate il Booster e godetevi l'inevitabile schianto. Se tenete alla vostra pelle, mantenetevi a distanza di sicurezza.

Auto + Booster + Nemici

Volete eliminare i nemici in modo creativo? Se nei pressi di uno o più nemici ci sono delle auto, applicate il Booster alla vettura e arpionate gli avversari ad essa. Il Booster scaraventerà l'automobile a grande altezza...facendo fare un bel volo ai vostri nemici! Se siete abbastanza rapidi, questa combinazione può essere utilizzata per sbarazzarsi di più avversari in un colpo solo (risparmiando munizioni).

Auto + Sollevatori

Potete applicare i Sollevatori a un'automobile, entrare all'interno della vettura e librarvi in volo. Questa combo può essere sfruttare per lanciarsi in altezza, coprire grandi distanze in pochi istanti e raggiungere zone sopraelevate.

Bomboloni + Sollevatori + Booster + Riavvolgitore

Questa combinazione è una delle più devastanti in assoluto. Applicando i Sollevatori guidati, i Booster e il Riavvolgitore ai bomboloni di propano potrete creare un autentico razzo guidato. Quest'arma vagante sarà in grado di distruggere veicoli ed eliminare grandi quantità di nemici a distanza.

Barili esplosivi + Sollevatori

Applicando un Sollevatore a un barile esplosivo potete creare una mina vagante attorno ai nemici. Sparando al barile creerete un'esplosione che danneggerà tutti gli avversari nei dintorni. Una combinazione molto semplice che può rivelarsi utile per sfoltire i nemici durante le sparatorie.

Gru + Booster

Le gru possono essere trasformate in autentiche trottole distruttive. Salite in cima a una di esse, applicate i Booster nel braccio superiore e azionateli. In questo modo il braccio inizierà a ruotare a grande velocità, frantumando qualsiasi velivolo si trovi nel suo raggio d'azione. Una combinazione utile da usare contro gli elicotteri dei nemici.



Le combinazioni possibili con i gadget e il rampino di Just Cause 4 sono praticamente infinite. Noi vi abbiamo proposto qualche esempio, ma vi incoraggiamo a sperimentare nuove combo ogni volta che ne avrete l'occasione!