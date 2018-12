Just Cause 4 Guida: gli upgrade più interessanti e come sbloccarli

Dopo avervi spiegato come combinare i gadget di Just Cause 4, in questa mini-guida parleremo degli upgrade più interessanti a disposizione di Rico Rodriguez, spiegandovi come ottenerli e a cosa servono.

Questi upgrade possono essere applicati ai gadget di Rico per ottenere nuove funzioni, per esempio dando indicazioni precise al comportamento dei palloni aerostatici, dei propulsori e dei ganci retrattili. Ogni impianto di detenzione o di ricerca permette di sbloccarne uno, ma alcuni andranno ottenuti completando specifiche missioni date dagli NPC. Di seguito elenchiamo i migliori upgrade disponibili per ogni gadget di Rico:

Sollevatore

Per il Sollevatore raccomandiamo di usare l'upgrade del Gas. Utilizzare l'idrogeno esplosivo consentirà al vostro Air Lifter di prendere fuoco dopo aver spiccato il volo. Combinando il sollevatore con altri oggetti infiammabili si potrà dare il via a una serie di esplosioni a catena, così da seminare il panico tra i vostri nemici.

Booster

Usando l'upgrade Burnout Effect potrete sfruttare l'esplosione a tempo del Booster per danneggiare gravemente il bersaglio. Usatelo a vostro vantaggio per sabotare oggetti, mezzi o persino soldati nemici. Se poi avete bisogno di darvela a gambe, è sempre una buona idea poter contare sui veicoli di Just Cause 4.

Riavvolgitore

Il Riavvolgitore diventa molto più efficace utilizzando l'upgrade che potenzia la strattonata. Questa mod conferisce un boost di velocità quando il Tether si ritrae, permettendo di attirare più rapidamente anche gli oggetti pesanti. Utilizzandolo sarete in grado di scagliare facilmente i nemici e sabotare i loro veicoli, ribaltando anche le situazioni più complicate.