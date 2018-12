Just Cause 4 Guida: i migliori veicoli e dove trovarli

Il mondo di Just Cause 4 è il più vasto e ricco di opportunità della serie. Vestendo i panni di Rico Rodriguez, i giocatori possono salire a bordo dei veicoli più disparati e potenti: vi segnaliamo i migliori e vi spieghiamo dove trovarli all'interno della mappa.

Mugello Farina Trio

Se avete bisogno di un veicolo ad alta velocità, allora la monoposto Mugello Farina Trio è la scelta che fa per voi. A bordo di questa vettura potrete sfrecciare a oltre 330 km/h, facendo mangiare la polvere ai vostri nemici durante gli inseguimenti. Perfetta da utilizzare nei rettilinei e in autostrada, con la possibilità di coprire grandi distanza in pochi secondi. Questo veicolo può essere trovato a est di Picos Nevados, dopo la scena "Axman's Juggernaut".

Armadillo Forklift

Questo trattore con braccio mobile vi permette di afferrare anche i veicoli più pesanti e scagliarli contro i nemici. Un mezzo possente e versatile con cui è possibile seminare distruzione, aprirsi un varco in mezzo a qualsiasi ostacolo, danneggiare strutture e liberarsi la strada. Lo trovate nell'isolotto urbanizzato delle Islas Kaupyes, nella zona nord-orientale della mappa.

Warchief Assault Tank

Parlando di mezzi pesanti terrestri, cosa c'è di più potente di un carro armato? Nella fattispecie vi consigliamo di procurarvi il Warchief Assault Tank: ne trovate uno a Cerros Empolvados, nella zona nord-occidentale della mappa. Con questo veicolo potete abbattere strutture, nemici e altri mezzi di ogni genere, potendo contare su una grande resistenza ai danni e una potenza di fuoco esplosiva.

Verdad 1 Stormchaser

Durante la campagna di Just Cause 4 dovremo vedercela con i tornadi, uno dei fenomeni atmosferici più pericolosi introdotti con i nuovi biomi di Solìs. Il Verdad 1 Stormchaser è l'unico veicolo in grado di resistere a queste devastanti trombe d'aria, consentendoci di cavarcela anche nelle condizioni più estreme. A un certo punto avrete l'occasione di guidarne uno: imparate a padroneggiare il veicolo per aumentare le vostre probabilità di sopravvivenza.

Conquistador Warship

Il Conquistador Warship è il miglior mezzo marino di cui potrete entrare in possesso nel gioco. Oltre ad avere una potenza di fuoco ragguardevole, la nave può vantare una buona velocità e un'ottima manovrabilità, presentandosi come la soluzione ideale per i combattimenti marini. Per ottenerla dovrete liberare la regione di Recalada, nella zona meridionale della mappa di Solìs.

PA Microfighter

Chiudiamo la lista con il PA Microfighter, un aereo militare che combina potenza, velocità e agilità. Questo velivolo è in grado di ritrarre momentaneamente le ali, così da passare attraverso gli spazi più stretti e insidiosi. Perfetto per i combattimenti aerei e per viaggiare rapidamente da un punto all'altro della mappa. Per sbloccare il PA Microfighter dovrete mettere al sicuro la regione di Yanacagua.

Cosa ne pensate di questi veicoli? Per vederli in azione potete guardare i video riportati in cima e a fondo pagina. Se invece avete bisogno di qualche consiglio sui luoghi più interessanti da visitare a Solìs, date un'occhiata alla nostra Guida alla mappa di Just Cause 4.