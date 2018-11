Just Cause 4: la mascotte Chiitan tenta di imitare Rico nel folle spot giapponese

Siamo ormai abituati agli spot televisivi giapponesi, che spesso si rivelano decisamente sopra le righe e divertentissimi. Quello di Just Cause 4, che già di per sé è un gioco abbastanza folle, ovviamente non è da meno.

Per la campagna promozionale del nuovo open world di Avalanche Studios, Square Enix si è assicurata la partecipazione di un personaggio d'eccezione: Chiitan, l'energica ma maldestra mascotte del distretto Akihabara di Tokyo. Per l'occasione, la lontra ha cercato in tutti i modi di replicare le acrobazie di Rico Rodriguez... con risultati tanto scadenti quanto esilaranti. In uno degli sketch ha anche provato ad affrontare un tornado simulato, ma potete facilmente immaginare com'è andata a finire. Giudicate voi stessi guardando lo spot che abbiamo allegato in apertura di notizia.

Se ancora non ne avete abbastanza, sappiate che sul sito ufficiale della compagnia giapponese c'è anche un'intera pagina dedicata a Chiitan e alle sue maldestre peripezie. Ricordiamo che Just Cause 4 verrà lanciato il prossimo 4 dicembre su PlayStation 4, Xbox One e PC. Il gioco sarà ambientato sull'Isola di Solis, dove si verificano eventi meteorologici estremi come tornado, tempeste di sabbia e temporali. È già disponibile la lista completa dei trofei sbloccabili.