Just Cause 4: metti in mostra le tue migliori acrobazie ed entra nella Stunt Squad HOF!

Oggi inizia l'avventura di Just Cause 4 Stunt Squad, un club prestigioso che offre ai giocatori l'opportunità di caricare le loro migliori acrobazie per vincere fantastici premi.

Puoi presentare le tue acrobazie all'indirizzo https://justcause.com/stunt-squad. Per ciascun round, selezioneremo il meglio che la community ci offre e lo condivideremo con i milioni di fan di Just Cause nel mondo attraverso il canale YouTube ufficiale della serie.

Ecco alcuni suggerimenti per aumentare le tue chance di essere scelto:

Realizza acrobazie incredibili! Mostra le tue acrobazie dall'inizio alla fine! Cattura le tue acrobazie direttamente con la tua console o il tuo PC. Non accetteremo nessuna acrobazia registrata con la camera del cellulare.

Le migliori acrobazie in ciascun round vinceranno inoltre merchandising esclusivo della Stunt Squad e sarà immortalata nella Stunt Squad Hall of Fame. Stunt Squad è accessibile da tutto il mondo, ma le Ricompense premium sono disponibili solo in determinati paesi, il regolamento completo è disponibile cliccando qui.