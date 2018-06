Just Cause 4: le novità del motore grafico e del rampino in video (Esclusiva Everyeye.it)

L'annuncio di Just Cause 4 avvenuto nel corso della conferenza di Microsoft all'E3 2018 è stato senza dubbio una delle sorprese più gradite. Avalanche Studios sta lavorando duramente per creare un'esperienza di gioco ancor più vasta che in passato, con ulteriori opportunità di gameplay e ad alto tasso di spettacolarità.

In due video esclusivi che vi proponiamo in apertura e in calce alla notizia, gli sviluppatori di Avalanche Studios ci parlano del rinnovato motore grafico usato per Just Cause 4 e delle novità apportare al rampino, oggetto ormai iconico per i fan della serie, vero e proprio marchio di fabbrica di Rico Rodriguez.

Just Cause 4 sarà mosso dall'APEX Engine, ambizioso motore grafico sviluppato dagli stessi ragazzi svedesi. È in grado di gestire contemporaneamente la fisica, le condizioni meteorologiche estreme dinamiche (tornado, tempeste di sabbia, alluvioni) e i nuovi terreni. "Si chiama Apex poiché è l'apice dal quale partono le valanghe [in inglese avalanche, il nome dello studio], ma anche perché è quello che vogliamo dal nostro motore. Una vetta tecnologica". È il punto d'arrivo degli ultimi 15 anni trascorsi sul franchise di Just Cause, riscritto da zero appositamente per il quarto capitolo. Ora gli sviluppatori hanno maggiore spazio di manovra nello sviluppo delle funzioni e delle meccaniche di gioco. L'Apex gestisce l'intelligenza artificiale, lo spawning dei nemici dinamico, un sistema di rendering al'avanguardia, la fisica avanzata e la distruttibilità degli ambienti.

Il simbolo assoluto del protagonista Rico Rodriguez è senza dubbio il suo rampino, che torna in questo episodio con tutte le sue caratteristiche che i fan della saga hanno già imparato a conoscere, e alcune completamente inedite. Gli sviluppatori lo hanno definito "Lo strumento sandbox per eccellenza". I giocatori potranno sollevare, trascinare e spostare oggetti con la pressione di un singolo tasto. Il rampino potrà essere personalizzato con differenti accessori: ad esempio, sarà possibile far volare in aria oggetti, veicoli o nemici attaccando ad essi dei palloni aerostatici. Le combinazioni saranno moltissime e sono studiate per stimolare la creatività dei giocatori.

Ricordiamo che Just Cause 4 è verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 4 dicembre.