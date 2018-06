Just Cause 4: nuovi dettagli su gameplay e mondo di gioco da Avalanche Studios

Dopo l'annuncio ufficiale del gioco alla conferenza Xbox E3 2018, Avalanche Studios ha diffuso ulteriori dettagli sul mondo di gioco e sulle meccaniche di Just Cause 4, nuovo capitolo della serie in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 4 dicembre.

Ambientato a Solís, un mondo sudamericano fittizio, Just Cause 4 porterà l'incredibile distruzione e la fisica unica della serie ad un nuovo livello con l'introduzione di tornadi e altri eventi atmosferici estremi. Il mondo di gioco avrà quattro biomi diversi: la foresta pluviale, le pianure, le montagne e il deserto. Ogni bioma ha eventi atmosferici unici e completamente simulati, permettendo così ai giocatori di vivere un'esperienza unica quando attraverseranno questo fantastico mondo eterogeneo.

In Just Cause 4, Rico Rodriguez torna con la sua attrezzatura iconica: il paracadute, la tuta alare e, ovviamente, il rampino, che è stato migliorato e reso completamente personalizzabile. Ora è l'attrezzo più potente e creativo che il giocatore ha mai avuto tra le mani. "Abbiamo preso tutto quello che è piaciuto ai giocatori nei giochi precedenti e, con nuove opzioni, una fisica senza pari e dei miglioramenti al gioco vero e proprio, abbiamo creato il Just Cause più ambizioso di sempre" ha dichiarato Francesco Antolini, Game Director presso Avalanche Studios. "L'introduzione di condizioni atmosferiche estreme cambia le carte in tavola, non si è mai visto nulla di simile in un videogioco. Abbiamo creato dei tornado completamente interattivi, bufere di neve, tempeste di sabbia e acquazzoni torrenziali che avranno veri e propri effetti sul gioco. Tutto questo è stato possibile grazie al nostro nuovissimo motore di gioco Apex."

Il nuovo motore Apex è alla base di tutti i contenuti di Just Cause 4. È in grado di produrre le condizioni atmosferiche più interattive ed estreme mai viste prima in un videogioco e abbinarle a una grafica incredibile, una fisica senza pari e un’infinità di alternative possibili.

È ora possibile prenotare le varie edizioni del gioco: la Standard Edition, la Digital Deluxe Edition e la Gold Edition. La Digital Deluxe Edition include delle armi speciali della Mano Nera: il micro-jet invisibile della Mano Nera e il prototipo di tuta alare della Mano Nera. La Gold Edition include il Pass Espansioni, il pacchetto Attrezzatura aurea e i contenuti della Digital Deluxe. L'acquisto della Digital Deluxe Edition o della Gold Edition garantirà inoltre l'accesso anticipato al gioco.