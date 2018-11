Just Cause 4: nuovi video e poster in stile action movie

Pronti, partenza, boom! Il conto alla rovescia è partito e mancano solo pochi giorni al lancio di Just Cause 4. Per celebrare lo spirito dinamico di Rico Rodriguez, Square Enix ha creato una serie di poster e trailer ispirati ai più classici film d'azione dei decenni passati.

Rico Rodriguez è l'eroe definitivo e Just Cause 4 unisce tutti gli elementi più amati dai fan dell'action: stunt estremi, azione spettacolare, stile sopra le righe. La galleria "Rico attraverso i decenni" mostra una collezione di divertenti poster e video in stile trailer cinematografico ispirati ai classici film d'azione degli anni '60, '70, '80, '90 e 2000. Ambientato nelle terre sudamericane della fittizia Solís, Just Cause 4 prende la distruzione e la fisica simbolo della serie e le spinge su nuovi livelli con l'introduzione di tornado e di altri eventi ambientali estremi.

Just Cause 4 offre 4 biomi distinti: foresta pluviale, praterie, clima alpino e deserto. Ciascun bioma simula degli eventi atmosferici specifici, per offrire un'esperienza davvero unica ai giocatori che attraversano questo mondo profondo e variegato. Just Cause 4 segna una pietra miliare per la serie e sarà disponibile il 4 dicembre 2018 su Xbox One, PC e PlayStation 4.