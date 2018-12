Just Cause 4: il nuovo easter egg è uno spassoso omaggio al pop anni '80

Gli sviluppatori svedesi degli studi Avalanche hanno voluto omaggiare la musica scandinava e il pop-rock anni '80 con l'originale easter egg scovato dagli utenti di Just Cause 4.

Nel video propostoci dal curatore del canale YouTube di Eggcellent possiamo ammirare quello scavezzacollo di Rico Rodriguez intento a esplorare un complesso residenziale in costruzione sperduto nell'entroterra dell'isola di Solis. E qui le cose cominciano a farsi interessanti.

Una volta giunto sul posto, il nostro impavido alter-ego scopre infatti un locale dallo stile grafico che riporta immediatamente alla memoria il videoclip musicale di Take On Me, il brano più popolare della band norvegese A-ha: all'interno della struttura troviamo una ragazza che balla sulle note della canzone e uno scenario completamente stravolto da uno shader in bianco e nero dallo stile fumettistico, proprio come nella clip della hit del 1986.

L'easter egg "a tema anni '80" è però solo uno dei tanti segreti della gigantesca mappa di gioco di Just Cause 4, come conferma Alessandro Bruni nella recensione dell'ultimo, esplosivo sparatutto free roaming di Square Enix e degli Avalanche Studios per PC, PlayStation 4 e Xbox One.