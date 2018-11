Just Cause 4: nuovo trailer in live action e screenshot inediti

Square-Enix ha pubblicato un nuovo trailer in live action dedicato a Just Cause 4, nuovo capitolo della serie free roaming sviluppata dai ragazzi di Avalanche Studios (che ricordiamo essere parallelamente al lavoro su RAGE 2 in collaborazione con idSoftware e Bethesda).

Il filmato, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, mette in mostra ciò di cui è capace Rico Rodriguez, principale protagonista del gioco, osservato dal punto di vista della fazione rivale "The Black Hand". Gabriella Morales, che rappresenta invece l'antagonista della storia, interroga vari testimoni e sopravvisuti che narrano le esplosive gesta di Rico, dandoci un assaggio di quello che potremo scatenare in-game.

Ambientato nella fittizia città di Solis, in Sud America, Just Cause 4 porta il livello di libertà e distruzione della serie open world ad un nuovo livello grazie all'evoluzione della fisica e all'introduzione dei tornado e di altri devastanti fenomeni atmosferici. La mappa di gioco presenta quattro biomi distinti: Rainforest, Grasslands, Alpine, e Desert.

Lasciandovi alla visione del trailer che trovate in apertura e alla nuova galleria di immagini che vi abbiamo invece riportato in calce, vi ricordiamo che Just Cause 4 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 4 dicembre. Recentemente è trapelata online la lista dei trofei sbloccabili.