Just Cause 4: il nuovo trailer è incentrato sul comparto narrativo

Nella giornata di oggi, Square-Enix e Avalanche Studios hanno pubblicato un nuovo filmato dedicato all'imminente Just Cause 4, nuovo capitolo della folle serie action.

Il video, che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, vede gli sviluppatori di Avalanche Studios parlarci dell'approccio adottato per narrare gli eventi di Just Cause 4. La software house dichiara di voler raccontare una "bella, onesta storia action". Si tratta quindi di una buona occasione per conoscere meglio il protagonista del titolo, ed i motivi che lo spingono ad agire.

Lasciandovi alla visione del video, ricordiamo che Just Cause 4 sarà disponibile dal 4 dicembe su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Di recente è stato pubblicato un trailer dedicato a Rico Rodriguez, che rappresenterà l'antagonista del titolo di Avalanche. Per un approfondimento sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.