Just Cause 4: il nuovo trailer ci mostra le ambientazioni dell'isola di Solis

Nella giornata di oggi, Square-Enix e Avalanche Studios (studio che sta collaborando alla realizzazione di RAGE 2) hanno pubblicato un nuovo filmato dedicato a Just Cause 4, il nuovo capitolo della folle serie open-world in arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 4 dicembre 2018.

Il video, che potete trovare in cima alla notizia, ci permette di dare uno sguardo più approfondito alle diversificate ambientazioni che visiteremo all'interno del gioco. L'isola di Solis, che farà da scenario alle vicende raccontate in Just Cause 4, presenta quattro biomi diversi, ognuno con le proprie peculiarità che potete osservare in video.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Just Cause 4 sarà disponibile a partire dal 4 dicembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Recentemente, Avalanche e Square-Enix hanno mostrato una versione interattiva della mappa di gioco, con cui hanno fatto conoscere a tutti la vastità dell'isola di Solis. Per tutti gli altri dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.