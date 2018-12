Just Cause 4, Okunoka e Fortnite giocati in diretta lunedì 3 dicembre

Inizia una nuova settimana e le live di Everyeye.it riprendono a pieno regime con tre appuntamenti dedicati a Okunoka, Just Cause 4 e Fortnite Battle Royale, in programma per lunedì 3 dicembre.

Alle 13:00 pausa pranzo in compagnia di Okunoka, il delizioso platform del team italiano Caracal Games, ora disponibile su Nintendo Switch. Alle 17:00 spazio a Just Cause 4 con due ore di gameplay del nuovo action game di Avalanche Studios e Square Enix, infine alle 21:30 RNade_ torna su Fortnite Battle Royale con il consueto appuntamento del venerdì sera.

Come da tradizione, tutti gli appuntamenti live andranno in onda su Twitch a partire dagli orari indicati, vi invitiamo a iscrivervi al canale per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, l'iscrizione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.