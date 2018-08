Just Cause 4: i potenti tornado sono i protagonisti del nuovo gameplay trailer

Dopo il grande successo del nostro annuncio all'E3 2018, oggi vogliamo presentarvi delle immagini inedite del gameplay di Just Cause 4. Grazie alla potenza fenomenale del motore Apex, Avalanche Studios è riuscita a portare l'incredibile distruzione e la fisica unica della serie a un nuovo livello con l'introduzione di eventi atmosferici estremi.

Questo nuovo video mette in evidenza la potenza e le dimensioni incredibili di una delle quattro condizioni atmosferiche estreme di Just Cause 4, il tornado. I giocatori vedranno dei tornado immensi capaci di sconvolgere il paesaggio, scagliare per aria detriti giganteschi e spazzare via gli aerei dal cielo. La traiettoria di ogni oggetto che si troverà sulla strada del tornado verrà calcolata in tempo reale, aprendo svariate nuove opportunità di gioco disponibili esclusivamente per Just Cause 4.

Il rampino di Rico ritorna in Just Cause 4. Grazie alle nuove funzionalità, ai vari miglioramenti e alla possibilità di personalizzarlo interamente, ora è l’attrezzo più potente e creativo che il giocatore ha mai avuto tra le mani. Il nuovo video mostra alcune di queste novità, tra cui la possibilità di attaccare remotamente vari acceleratori e sollevatori a qualsiasi oggetto di gioco.

Just Cause 4 è un capitolo importante della serie, e uscirà il 4 dicembre su Xbox One, PC e PS4.