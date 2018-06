Just Cause 4: il primo video gameplay mostra le principali meccaniche di gioco

Dopo l'annuncio avvenuto ieri sera nel corso della conferenza di Microsoft, Square Enix ha finalmente mostrato in azione Just Cause 4.

Nel trailer che potete ammirare in cima alla notizia vengono mostrate tutte le principali meccaniche di gameplay, alcune delle quali inedite, che contraddistinguono la nuova produzione sviluppata da Avalanche Studios. I giocatori dovranno avere a che fare, tra le altre cose, con tornado, bufere di neve e tempeste di sabbia. È poi possibile vedere in azione i tanti veicoli a disposizione e gli accessori classici di Rico Rodriguez, come il paracadute, la tuta alare e il rampino.

Just Cause 4 verrà lanciato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 4 dicembre nelle edizioni Standard, Digital Deluxe Edition e Gold. La Digital Deluxe Edition include le armi della Mano Nera, ovvero il micro-jet invisibile e il prototipo di tuta alare. La Gold Edition include il Pass Espansioni, il pacchetto Attrezzatura aurea e i contenuti della Digital Deluxe. L'acquisto della Digital Deluxe Edition o della Gold Edition assicurerà inoltre l'accesso anticipato al gioco.