Just Cause 4 Reloaded per PC è gratis su Steam per tutto il weekend

Appresa la volontà degli studi Avalanche di sviluppare Just Cause 5 o RAGE 3 su PS5 e Xbox Scarlett, ritorniamo a volteggiare tra i cieli di Solis assieme a Rico Rodriguez per rendervi partecipi della nuova iniziativa promozionale di Steam dedicata, appunto, a Just Cause 4.

L'ultimo capitolo della serie action a mondo aperto di Square Enix è già scaricabile in via del tutto gratuita su Steam e lo rimarrà fino alla sera di domenica 10 novembre. Come avvenuto nelle passate promozioni settimanali del negozio digitale di Valve, per tutta la durata della prova sarà possibile accedere all'intera offerta contenutistica e ludica di Just Cause 4, senza alcuna preclusione di sorta sulle missioni della campagna principale, sulle aree esplorabili dell'immensa mappa di Solis e sugli eventi online da portare a termine insieme alla community.

La versione scaricabile gratis su Steam di Just Cause 4, oltretutto, è quella Reloaded che comprende il gioco base, il micro-caccia stealth della Mano Nera, la tuta alare armata "Skystriker" e i tre pacchetti Neon Racer, Deathstalker Scorpion e Renegade.

Nel lasciarvi al link da cui è possibile effettuare il download gratuito dell'ultima epopea action di quel mattacchione di Rico Rodriguez, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Just Cause 4 e un interessante articolo di approfondimento di Alessandro Bruni in cui affrontiamo, ebbene sì, la spinosa questione della perduta arte del giocazzeggio.