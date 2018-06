Just Cause 4 riceverà 3 espansioni nel 2019, ecco i requisiti minimi e raccomandati su PC

Square Enix ha aggiornato il proprio store ufficiale inserendo i requisiti minimi e raccomandati di Just Cause 4, il nuovo capitolo della serie firmata Avalanche Studios in arrivo a fine anno. Sulla pagina di Steam emergono inoltre le prime informazioni sulle espansioni.

Requisiti Minimi

Sistema Operativo: Windows 7 SP1 con Platform Update per Windows 7 (solo 64-bit)

Processore: Intel Core i5-2400 @ 3.1 GHz | AMD FX-6300 @ 3.5 GHz o superiore

RAM: 8 GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 760 (2GB VRAM or better) | AMD R9 270 (2GB VRAM o superiore)

DirectX 11.1

Hard Disk: 59GB di spazio libero

Requisiti Raccomandati

Sistema Operativo: Windows 10 (64-bit versions only)

Processore: Intel Core i7-4770 @ 3.4 GHz or AMD Ryzen 5 1600 @ 3.2 GHz o equivalente

RAM: 16GB

Scheda Video: NVIDIA GeForce GTX 1070 (6GB VRAM or better) | AMD Vega 56 (6GB VRAM o superiore)

DirectX 12

Hard Disk: 59GB di spazio libero

Steam ci rivela inoltre che Just Cause 4 riceverà 3 espansioni intitolate Scavezzacollo, Demoni e Pericolo, la prima delle quali è prevista per i primi mesi del 2019. Just cause 4 sarà disponibile su Playstation 4, Xbox One e PC a partire dal 4 dicembre 2018. Se volete essere sempre aggiornati sulle ultime novità dell'E3 2018, vi consigliamo di seguire la nostra pagina dedicata alla fiera losangelina.