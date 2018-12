Just Cause 4: Rico Rodriguez in azione nell'esplosivo trailer di lancio

Rico Rodriguez sta per tornare! Just Cause 4 arriverà nei negozi domani (martedì 4 dicembre) e per l'occasione Square Enix ha pubblicato il trailer di lancio del gioco.

"Benvenuto a Solís, un enorme mondo sudamericano, teatro di conflitti, oppressione e condizioni climatiche estreme. In Just Cause 4 l'agente solitario Rico Rodriguez arriva a Solís per scoprire la verità sul suo passato, costi quel che costi. Indossa la tuta alare, aggancia il rampino personalizzabile e preparati a scatenare il caos!"

Con Just Cause 4 Avalanche Studios spinge la serie verso nuovi orizzonti, trasportando Rico sull'isola di Solis, impegnato ancora una volta a seminare il caos per mettere i bastoni tra le ruote a una perfida organizzazione criminale. Per saperne di più sintonizzatevi su Twitch oggi pomeriggio alle 17:00, vi mostreremo in diretta il gameplay di Just Cause 4 con qualche ora di anticipo rispetto al lancio fissato per domani su PC, PlayStation 4 e Xbox One.