Just Cause 4: Rico Rodriguez torna a far danni in due ore di gameplay

Rico Rodriguez torna a far tremare i pilastri del cielo a suon di granate ed esplosioni, come conferma il buon Tommaso "Todd" Montagnoli nel nuovo video gameplay di Just Cause 4, indossando i panni dell'eroe del nuovo gioco di Avalanche Studios e Square Enix.

Pur essendo scampato a migliaia di esplosioni e a un numero indefinibile di sparatorie, l'agente speciale su cui verte l'intera epopea di Just Cause avrà di che preoccuparsi una volta giunto nella nazione fittizia di Solis. Questa volta, infatti, l'avversario più arcigno con cui dovrà confrontarsi non assumerà le fattezze di qualche dittatore da strapazzo e del suo manipolo di assassini mercenari (che saranno comunque presenti in gran quantità), ma sarà rappresentato dalle spaventose condizioni meteo che caratterizzano questo angolo di paradiso dilaniato dagli interessi dei mercanti di morte.

A questo punto non ci resta che lasciarvi al video gameplay che trovate a inizio articolo, ma prima vi consigliamo di leggere la recensione di Just Cause 4 che approfondisce le meccaniche di gioco, il comparto grafico, la storia e gli elementi open world che contraddistinguono l'action game free roaming degli studi Avalanche.