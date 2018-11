Just Cause 4: Rico Rodriguez torna in azione nella nostra Video Anteprima

Just Cause 4 resta un free roaming dall'indole esplicitamente distruttiva, e un parco giochi per chi ama seminare caos su larga scala. Avalanche Studios porta avanti la sua visione a testa bassa, recuperando una formula rodata e commercialmente vincente.

Just Cause 4 segna l'esplosivo ritorno sulle scene di Roco Rodriguez, tre anni dopo il lancio di Just Cause 3, accolto positivamente da pubblico e critica. In questo nuovo episodio (ambientato sull'Isola di Solis) il nostro eroe dovrà sventare gli attacchi di una mega corporazione pronta a tutto pur di conquistare il mondo. Come? Utilizzando granate, bombe, missili e qualsiasi arma a sua disposizione, con le quali provocare spettacolari esplosioni in stile Just Cause!

Il nuovo Just Cause 4 sarà disponibile dal 4 dicembre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, oltre al gioco lo stesso giorno arriverà sugli store digitali anche l'Expansion Pass che garantirà l'accesso alle tre espansioni Dare Devils, Lost Demonios e Agency Strikes Pack, previste per il 2019.