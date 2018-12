Just Cause 4 e Ring of Elysium giocati in diretta su Twitch il 12 dicembre

Sono due gli appuntamenti live in onda sul canale Twitch di Everyeye.it in questo freddo mercoledì di metà dicembre, che vi accompagneranno nella seconda parte del pomeriggio e durante la prima serata.

Alle 17:00 saremo in diretta per seminare il caos nell'isola di Solis con Just Cause 4, il nuovo episodio della serie Avalanche Studios ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Due ore di gameplay esplosivo in compagnia di Rico Rodriguez!

Alle 21:00 invece spazio a RNade_ con Ring of Elysium, Battle Royale sviluppato da Tencent molto popolare in Asia e sempre più noto anche in Occidente... un nuovo concorrente per PUBG e Fortnite? Scopriamolo insieme!

Tutte le trasmissioni andranno in onda sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a iscrivervi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle trasmissioni, la registrazione inoltre è obbligatoria per poter interagire in diretta con la redazione e la community.