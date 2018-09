Just Cause 4: la rivale di Rico Rodriguez si presenta nel nuovo trailer

Nella giornata di oggi, Square-Enix ha pubblicato un nuovo trailer dedicato a Just Cause 4, il nuovo capitolo della serie open world sviluppata dai ragazzi di Avalanche Studios.

In Just Cause 4 Rico Rodriguez dovrà affrontare l'avversaria più tenace che abbia mai incontrato, ovvero la spietata leader della Mano Nera, Gabriela Morales. La Mano Nera è l'avversario più potente che Rico abbia mai affrontato. È la forza più grande, meglio equipaggiata e meglio finanziata del pianeta e Solís è il suo quartier generale. È proprio a Solís che la Mano Nera addestra le sue truppe d'élite, dove sviluppa e accumula le sue armi sperimentali all'avanguardia... È il suo territorio e dove è più forte.

Lasciandovi alla visione del trailer che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, vi ricordiamo che Just Cause 4 sarà pubblicato il 4 dicembre su PC, PS4 e Xbox One. Sulle nostre pagine trovate 20 minuti di gameplay con il commento del game director. Per ulteriori dettagli sul gioco, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.