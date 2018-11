Just Cause 4 si mostra nel nuovo trailer Full Immersion

Just Cause 4 è il titolo più grande, vario e graficamente esplosivo della serie. Il nuovo trailer Full Immersion offre una panoramica di tutto quello che i giocatori si potranno aspettare dal più ambizioso Just Cause mai creato.

Just Cause 4 offre più biomi, veicoli e armamenti che mai, il tutto sul continente più grande che si sia mai visto in un gioco Just Cause. Guida dei veicoli migliorata, IA nemiche più sofisticate e complesse, ed un rampino completamente rinnovato sono solo alcune delle novità di Just Cause 4. Eventi meteorologici estremi come tornado, tempeste di sabbia e temporali rivoluzionano completamente Just Cause 4, offrendo spettacolari esperienze originali grazie al nuovo APEX Engine, l'innovativa tecnologia sandbox di Avalanche.

Just Cause 4 segna una pietra miliare per la serie e sarà disponibile il 4 dicembre 2018 su Xbox One, PC e PS4.