Just Cause 4: Square Enix annuncia la roadmap con sfide e DLC in arrivo

Di ritorno dall'Inferno digitale dell'espansione di Just Cause 4 Los Demonios, Square Enix e gli autori degli studi Avalanche stilano la lista delle sfide e dei contenuti aggiuntivi a pagamento che saranno messi a disposizione da qui a fine 2019 per tutti gli emuli di Rico Rodriguez.

La prima novità riguarderà una delle richieste più frequenti della community: con l'aggiornamento gratuito in arrivo nel corso del mese di agosto, infatti, i ragazzi di Avalanche sono lieti di confermare l'introduzione di un'importante modifica al ciclo giorno/notte che aumenterà le ore di buio e consentirà agli utenti di esplorare più a lungo il mondo di gioco sotto la volta stellata dell'isola di Solis.

Sempre ad agosto è poi prevista l'aggiunta di un sistema che permetterà ai giocatori di regolare autonomamente l'ora: per accedere a questa funzionalità basterà servirsi delle nuove sedie a sdraio che saranno disseminate sulla mappa. Nell'animazione che accompagnerà il passaggio veloce dell'ora troveremo anche degli animali selvatici a far compagnia a Rico!

Per tutte le altre novità che attendono gli utenti di Just Cause da qui a fine 2019, vi rimandiamo alla visione dell'infografica che trovate in calce alla notizia, all'interno della quale possiamo ammirare diverse Sfide settimanali basate sull'utilizzo degli equipaggiamenti di Rico, delle espansioni a pagamento non meglio specificate e dei DLC comprensivi di mezzi di trasporto e da combattimento speciali, come una splendida auto volante.

In questo modo, gli Avalanche Studios sperano di superare le critiche mosse da chi, come il nostro Alessandro Bruni, ritiene che con Just Cause 4 si sia persa l'arte del giocazzeggio che tante gioie, e un sacco di divertimento scanzonato, ha saputo regalare agli appassionati di questa ormai storica serie free roaming.