Just Cause 4: svelata la mappa completa del paese sudamericano Solís

Square Enix e Avalanche Studios hanno svelato la mappa completa del paese sudamericano Solís, teatro delle vicende e dell'azione sfrenata di Just Cause 4.

Piuttosto che fornire un'immagine statica, le due compagnie hanno ben pensato di pubblicare una versione interattiva dalla mappa, che può essere consultata a questo indirizzo. Come facilmente prevedibile, l'area di gioco è incredibilmente vasta e molto varia. Solìs, fittizio paese sudamericano, ospita quattro biomi diversi ed è stato definito dagli sviluppatori come "il mondo più vario e pericoloso" che hanno mai creato. La capitale Nueva Voz si trova all'estremo sud del territorio insulare e affaccia sul mare.

Tra i pericoli che i giocatori dovranno imparare ad evitare (ed utilizzare a proprio vantaggio) ci saranno gli inediti e potenti tornado, capaci di sconvolgere il paesaggio, scagliare per aria detriti giganteschi e spazzare via gli aerei dal cielo. La traiettoria di ogni oggetto che si troverà sulla loro strada è calcolata in tempo reale dal motore di gioco.

Ricordiamo che Just Cause 4 uscirà il 4 dicembre su PlayStation 4, Xbox One, PC. Avete già visto i video making of in esclusiva italiana dedicati al motore grafico, al rampino e alle condizioni meteo?