Just Cause 4 svelato in anticipo da Steam, sarà annunciato all'E3

Su Steam ha fatto la sua comparsa un banner promozionale del mai annunciato Just Cause 4: un leak in piena regola per quello che sembra essere uno degli annunci previsti da Square-Enix per la sua conferenza E3 in programma lunedì 11 giugno alle 19:00.

Il banner riporta a una pagina ancora offline che sarà attivata presumibilmente poco dopo l'annuncio, al momento non abbiamo dettagli di alcun tipo su Just Cause 4, se non l'artwork di copertina diffuso proprio dal marketplace di Valve.

Non è chiaro se Just Cause 4 sia sviluppato da Avalanche Studios o da un team diverso, ricordiamo che lo studio di Stoccolma è attualmente al lavoro su RAGE 2 (con ID Software, pubblicato da Bethesda) e Generation Zero, nuova IP autoprodotta in arrivo nel 2019.

Just Cause 3 è stato pubblicato nel dicembre 2015 ed ha riscosso un buon successo di pubblico e critica, restiamo in attesa dell'annuncio ufficiale di Just Cause 4.