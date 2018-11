Just Cause 4: trapela in rete la lista completa dei trofei sbloccabili

Mancano ancora dieci giorni al debutto sul mercato di Just Cause 4, ma il noto portale aggregatore Exophase ha già reso pubblica la lista completa dei trofei che i giocatori potranno sbloccare su PlayStation 4.

Saranno in totale 34, così suddivisi: 1 trofeo di Platino, 5 trofei d'Oro, 8 trofei d'Argento e 20 trofei di Bronzo. Per sbloccarli, oltre a completare le missioni della campagna principale, i giocatori dovranno portare a termine anche le attività secondarie, scoprire tutte le location di tutte le regioni dell'Isola di Solis, collezionare i progetti delle armi, conquistare tutte le fabbriche e persino compiere alcune acrobazie e azioni spericolate, come schiantarsi contro un aereo a bordo di un aereo. Non mancano all'appello alcuni trofei dedicati all'utilizzo del rampino, gadget caratteristico della produzione. Si tratta di una lista piuttosto variegata che spingerà i giocatori ad affrontare tutte le attività del gioco, ma che allo stesso tempo non sembra presentare trofei troppo complessi.

Potete consultare l'elenco completo a questo indirizzo. Gli obiettivi e le condizioni di completamento saranno i medesimi anche su Steam e Xbox One, con l'unica ovvia eccezione del trofeo di Platino, assente sulle altre due piattaforme.

Just Cause 4 offrirà eventi meteorologici estremi come tornado, tempeste di sabbia e temporali, sarà mosso dall'APEX Engine di Avalanche Studios e verrà lanciato il prossimo 4 dicembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.