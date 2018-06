Just Cause 4, trapelano i primi screenshot: tuta alare e condizioni meteorologiche estreme

Ormai non ci sono più dubbi sull'esistenza di Just Cause 4. Non solo Steam lo ha svelato in anticipo, il sito tedesco GamePro ha anche diffuso in rete tantissimi screenshot!

Le immagini mostrano diversi scorsi delle ambientazioni, i nemici, il protagonista Rico Rodriguez che si lancia in picchiata in tuta alare e, soprattutto, condizioni meteorologiche estreme. A quanto pare, nel mondo di gioco si scateneranno anche dei tornado e dei fortissimi temporali, che aggiungeranno ulteriore pepe all'esplorazione e alle missioni. Potete ammirarli tutti quanti nella galleria condivisa in calce a questa notizia.

Non conosciamo ancora l'identità del team coinvolto nello sviluppo. Avalanche Studios, che ha curato i primi tre capitoli della saga, è ora impegnato su Rage 2 e ha recentemente annunciato Generation Zero. Con tutta probabilità, ne sapremo di più nel corso della conferenza di Square Enix, fissata per le ore 19:00 di lunedì 11 giugno. Restate sintonizzati di queste pagine, vi terremo aggiornati costantemente e in tempo reale.