Just Cause 4: Video Anteprima E3 2018 del nuovo gioco di Avalanche Studios

Dopo averlo visto in azione all'E3 2018 di Los Angeles, vi proponiamo una nuova Video Anteprima di Just Cause 4, raccontandovi le nostre prime impressioni sulla nuova avventura di Rico Rodriguez.

Just Cause 4 si presenta a tutti gli effetti come un nuovo capitolo "bigger and better", con l'obiettivo di ampliare e migliorare gli ottimi spunti dei precedenti titoli della serie. La mappa di gioco sarà grande quanto quella di Just Cause 3, ma promette di essere molto più densa a livello di contenuti e attività disponibili.

Nel gioco torneremo a vestire i panni di Rico Rodriguez, vedendocela anche con alcune condizioni climatiche avverse come tornado, bufere di neve e tempeste di sabbia, senza dimenticare i vari strumenti a nostra disposizione come il paracadute, la tuta alare e il rampino.

Nell'attesa che Just Cause 4 faccia il suo debutto su PlayStation 4, Xbox One e PC il 14 dicembre 2018 (nelle edizioni Standard, Digital Deluxe Edition e Gold), vi lasciamo con la nostra nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.