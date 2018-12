Just Cause 4: Video Recensione dell'esplosivo open world di Avalanche Studios

Just Cause 4 debutta oggi su PlayStation 4, Xbox One e PC. Dopo aver trascorso un bel po' di ore sull'isola di Solis, il nostro Alessandro Bruni ha emesso il suo verdetto sull'ultimo lavoro di Avalanche Studios.

Lo scenario di guerra nel quale vengono proiettati i videogiocatori si è rivelato esotico e suggestivo, oltre che un enorme parco giochi liberamente devastabile che offre ai suoi visitatori un ampio ventaglio di opportunità. L’anima chiassosa e spensierata della serie è presente in tutto il suo splendore anche in questo quarto capitolo, ma per quanto continui ad avere il potenziale per garantire ore e ore di divertimento, dopo un po' ha mostrato il fianco ad una ripetitività di fondo fin troppo marcata. Il grado di sfida si è inoltre rivelato piuttosto limitato, fattore che inficia in maniera considerevole il senso di progressione.

Il comparto tecnico su PC si distingue per l'incredibile mole di interazioni fisiche e per una gigantesca mappa carica di elementi distruttibili, continuamente scossa da esplosioni ed eventi climatici estremi. L'Apex Engine delude tuttavia per il numero eccessivo di texture in bassa risoluzione, animazioni ingessate e per la spiacevole gestione del LOD. Per fortuna, il motore è molto ben ottimizzato.

