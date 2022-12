Just Cause 5, sei tu? Square Enix registra un nuovo marchio in Europa

A diversi mesi di distanza dalla conferma dello sviluppo di Just Cause 5 da parte di Square Enix, la celebre serie sparatutto a vocazione open world con protagonista Rico Rodriguez torna alla ribalta mediatica grazie al nuovo trademark depositato dal publisher giapponese presso l'ufficio brevetti europeo.

Nella giornata di oggi, giovedì 8 dicembre, l'ente del Vecchio Continente preposto alla certificazione dei brevetti ha infatti ricevuto da Square Enix la richiesta di registrare un nuovo marchio dedicato, appunto, all'IP di Just Cause.

Il patent in questione, ad ogni modo, si riferisce genericamente alla serie di Just Cause e non cita in maniera specifica il lavoro avviato da Square Enix per dare forma al quinto capitolo dell'esplosiva odissea sparatutto di Rico.

Le ultime indicazioni 'ufficiali' su Just Cause 5 rimangono perciò quelle condivise dagli stessi vertici dell'azienda nipponica a giugno: in un passaggio del report trimestrale, Square Enix ha spiegato ai propri azionisti che "la nostra intenzione è quella di concentrarci sulla creazione di nuovi titoli che siano in linea con la nostra strategia. Il franchise di Just Cause rimarrà nel portafoglio delle nostre IP e stiamo lavorando allo sviluppo di un nuovo capitolo del franchise".