Just Cause 5 è in sviluppo: Square Enix lavora al nuovo titolo del franchise

Presentando gli ultimi risultati finanziari di Square Enix, gli esponenti del publisher giapponese riferiscono di aver già avviato lo sviluppo di Just Cause 5 (titolo provvisorio), il nuovo capitolo dell'ormai iconica serie sparatutto a vocazione open world.

In un preciso passaggio della documentazione presentata ad azionisti e investitori, i rappresentanti di Square Enix hanno sottolineato come "la nostra intenzione è quella di concentrarci sulla creazione di nuovi titoli che siano in linea con la nostra strategia. Il franchise di Just Cause rimarrà nel portafoglio delle nostre IP e stiamo lavorando allo sviluppo di un nuovo capitolo del franchise".

Nel passaggio ripreso dal report di Square Enix, la compagnia nipponica si limita a sottolineare l'avvenuta partenza dei lavori sul prossimo episodio di Just Cause, senza però precisare se si tratterà effettivamente del sequel di Just Cause 4 e, soprattutto, senza fornire dei chiarimenti sulla casa di sviluppo che si sta occupando di questo progetto, pur considerando che la serie è stata sempre affidata alle cure degli Avalanche Studios.

In attesa di ulteriori dettagli sul futuro dell'epopea sparatutto con protagonista Rico Rodriguez, invitiamo chi ci segue a compiere un "veloce ripasso" leggendo la nostra recensione di Just Cause 4 a firma di Alessandro Bruni.