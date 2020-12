Just Cause Mobile annunciato ai Game Awards, ecco un trailer esplosivo

Ai Game Awards di questa notte, Square Enix ha annunciato Just Cause Mobile, spin-off della celebre serie ideata da Avalanche Studios. Il gioco uscirà su iOS e Android nel 2021 ed è in sviluppo presso studi interni del publisher in collaborazione tra Europa, Giappone e Nord America.

Just Cause Mobile amplia l'universo della serie e offre l'azione esplosiva tipica di Just Cause in un'esperienza per giocatore singolo e multigiocatore a portata di mano, in cui potrai arrampicarti, planare e sparare con una spettacolare visuale dall'alto. Completa missioni multigiocatore e co-op online con gli amici per ottenere equipaggiamento e potenziamenti con cui prevalere sui nemici nelle partite in singolo. Crea e personalizza il tuo personaggio, poi scopri una nuova campagna per giocatore singolo in cui scalerai i ranghi, formerai alleanze con i tuoi personaggi preferiti della serie Just Cause e affronterai intense missioni contro l'organizzazione Darkwater.

In apertura trovate il trailer di debutto di Just Cause Mobile, la finestra di lancio non è stata comunicata e non sappiamo se il lancio verrà preceduto da una beta o da un Soft Launch, confermata la presenza di una campagna narrativa che si unisce alle modalità multiplayer fino a 30 giocatori.