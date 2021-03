Just Cause Mobile si mostra in un nuovo trailer cinematografico all'evento Square Enix

Nel corso dell'evento Square Enix Presents è stato pubblicato un nuovo, spettacolare trailer cinematografico di Just Cause Mobile, nuovi fre-to-play destinato ad arrivare su dispositivi mobile Android e iOS.

Just Cause Mobile è uno sparatutto d'azione ambientato nell'universo di Just Cause e realizzato a misura di smartphone e tablet, con una campagna ricca d'azione, una componente multigiocatore competitiva per 30 partecipanti e missioni cooperative per 4 giocatori. A muovere il comparto tecnico ci pensa il potente Unreal Engine 4, mentre lo spettro di funzionalità include comandi touch reattivi, un sistema di movimento con paracadute, tuta alare e rampino, chat vocale e dinamiche di gioco descritte come "intense a un solo tocco di distanza".

Il trailer, che potete visionare in apertura di notizia, non ha purtroppo svelato la data d'uscita, e si è limitato a darci appuntamento ad un generico futuro prossimo.